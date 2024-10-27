В Тынде сгорел нежилой дом площадью 250 квадратных метров, но никто не пострадал

В ночь на 27 октября в нежилом здании на улице Юбилейной в городе Тында произошел крупный пожар. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, пожар начался 26 октября и был обнаружен лишь спустя некоторое время после начала.
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