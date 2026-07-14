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Татар-информ

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Российский комментатор рассказал о своем отношении к ситуации с Балогуном

Российский комментатор рассказал о своем отношении к ситуации с Балогуном

Фото: социальные сети Геннадия Орлова Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года.

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