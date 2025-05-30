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Воронежские новости

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Выборы, выборы с Александром Пироговым: воронежский праймериз как симулякр

Выборы, выборы с Александром Пироговым: воронежский праймериз как симулякр

Если вы регулярно читаете ежесубботний обзор «Воронежская неделя с Александром Пироговым», то, вероятно, заметили, что автор не столько информирует, сколько пытается наблюдать за событиями и по мере душевных сил их расшифровывать.

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