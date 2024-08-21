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«Ему обещали 14–15 млн песо за выход на передовую»

«Ему обещали 14–15 млн песо за выход на передовую»

На Украине можно заработать внушительную сумму: хватит на то, чтобы закрыть ипотеку на дом в Колумбии и раздать все долги.

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