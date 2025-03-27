Диаспоры взвыли от досады: "Аттракцион" с раздачей квартир мигрантам всё?

Юлия Банишевская "Вертолётная раздача" семьям вчерашних мигрантов жилищных сертификатов на паузе, "щедрых" чиновников в регионах начали увольнять — таков итог общественного взрыва после веерной раздачи квартир "новым гражданам".
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