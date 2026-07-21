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Путин продолжает играть в хоккей, сообщил Песков: «В связи с понятной занятостью нечасто»

Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей.  Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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