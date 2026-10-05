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Ходит в экстремальные экспедиции с отцом и учит иностранные языки: что известно о внебрачной дочери самого известного врача страны Александра Мясникова

Ходит в экстремальные экспедиции с отцом и учит иностранные языки: что известно о внебрачной дочери самого известного врача страны Александра Мясникова

Ведущий программы «О самом главном» впервые показал наследницу Внебрачная дочь Александра Мясникова — Полина, фото: соцсетиАлександр Мясников — ведущий программы «О самом главном» и один из самых известных российских врачей.

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