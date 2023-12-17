Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

"Украина начала замерзать"- Жаль, что только начала. Когда наконец эти нацисты хохложопские сдохнут все без исключения. ВСЕ!

Костя Гольдис

Да чё Украина? Ты про себя скажи! Владивосток уже лет 30 замерзает каждую зиму без отопления и горячей воды, а ты мне тут блевотину пропагандистскую втираешь про замерзающую европу, да крах доллара!