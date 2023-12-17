Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Ну и загремит когда-нибудь на нары со своим ЛГБТ, как экстремистка."И не сможет вред...
  • Анатолий Страшко
    Читаю даже в Национальной библиотеке . Изредка. Так только там его и вижу, как крупного современного литератора. Почт...Укроиниць знает т...
  • СЭМЭН Иваницкий
    читайте, батенька...Укроиниць знает т...

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

  МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура сильно изношена — морозы обернутся веерными отключениями электричества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
А почему мало долбим?
Ответить
14 час.
Natalia Ivanova
&quot;Украина начала замерзать&quot;- Жаль, что только начала. Когда наконец эти нацисты хохложопские сдохнут все без исключения. ВСЕ!
Ответить
8 час.
Костя Гольдис
Да чё Украина? Ты про себя скажи! Владивосток уже лет 30 замерзает каждую зиму без отопления и горячей воды, а ты мне тут блевотину пропагандистскую втираешь про замерзающую европу, да крах доллара!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх