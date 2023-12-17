МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура сильно изношена — морозы обернутся веерными отключениями электричества.
Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена
Комментарии
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Андрей Тихонов
А почему мало долбим?
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14 час.
Natalia Ivanova
"Украина начала замерзать"- Жаль, что только начала. Когда наконец эти нацисты хохложопские сдохнут все без исключения. ВСЕ!
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8 час.
Костя Гольдис
Да чё Украина? Ты про себя скажи! Владивосток уже лет 30 замерзает каждую зиму без отопления и горячей воды, а ты мне тут блевотину пропагандистскую втираешь про замерзающую европу, да крах доллара!
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6 час.
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