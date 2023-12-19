Законопроект об этом будет рассмотрен после доработки.Правительство России в целом поддержало уголовную ответственность за русофобию, законопроект об этом, предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, будет рассмотрен после доработки.
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