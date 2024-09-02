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В мэрии Новокузнецка рассказали, когда включат отопление

В мэрии Новокузнецка рассказали, когда включат отопление

Администрация Новокузнецка рассказала, когда и при каких условиях в городе начнется отопительный сезон.

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