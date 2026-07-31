Сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошенников, похитившего у жительницы ХМАО – Югры 2,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Нижневартовску совместно с коллегами из ЛОП УМВД России по Тюменской области задержали 19-летнего курьера мошенников, похитившего два с половиной миллионов рублей у местной жительницы.
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