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Порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошенников, похитившего у жительницы ХМАО – Югры 2,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Нижневартовску совместно с коллегами из ЛОП УМВД России по Тюменской области задержали 19-летнего курьера мошенников, похитившего два с половиной миллионов рублей у местной жительницы.

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