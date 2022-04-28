США награждает вассалов: Польша готовится отхватить лакомый кусок

В пресс-бюро СВР журналистам пояснили, что первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских военных в западные области Украины под лозунгом защиты от «российской агрессии».
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