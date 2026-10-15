В Нижегородской области подвели итоги первого месяца прививочной кампании против гриппа. К настоящему моменту вакцинацию прошли уже более 367 тысяч жителей региона, в том числе около 130 тысяч детей.
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