В небе над Ленинградской областью 95 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере МАКС.
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