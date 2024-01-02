Steak Lovers
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Steak Lovers

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Когда впереди много дней дома, будем готовить так, чтобы не стоять у плиты. Собрали все в противень и в духовку

Когда впереди много дней дома, будем готовить так, чтобы не стоять у плиты. Собрали все в противень и в духовку

Не обязательно затрачивать много времени и усилий на приготовление вкусного и полезного ужина. На самом деле, всего за 10 минут работы, вы сможете создать потрясающее, насыщенное блюдо в духовке, не используя излишнее количество масла.

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