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Русская весна

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Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

Стоматолог стал самой высокооплачиваемой профессией в стране в 2025 году. Зубной 3D-моделировщик может рассчитывать на зарплату до 900 тысяч рублей в месяц, а главный врач стоматологической клиники — от 700 тысяч.

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