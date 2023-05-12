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CNN: Победителем на выборах в Турции 14 мая станет Владимир Путин

CNN: Победителем на выборах в Турции 14 мая станет Владимир Путин

Для правящего Турцией с 2003 года Реджепа Тайипа Эрдогана выборы 14 мая могут стать последними. Автор материала в CNN считает, что он сейчас очень уязвим, что вызывает у многих в США и Британии надежду на разворот Турции на Запад, пишет live24.

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