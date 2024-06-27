Не только Бали: министр туризма Индонезии назвал новые направления для гостей страны

Государство предлагает всем туристам альтернативы пляжному отдыху.Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно рассказал, что страна запускает ряд новых направлений для туристов, которые хотят увидеть не только пляжные и курортные зоны отдыха.