Линия Ковель – Луцк – Львов: потенциальная возможность отсечь Украину от западных поставок

Источник: rusvesna.su Жизненные артерии ВСУ Идет девятый месяц спецоперации, а главная проблема так и не решена – транспортные пути доставки иностранной техники, оружия и снаряжения не разрушены.
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