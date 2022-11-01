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КХЛ. «Ак Барс» против ЦСКА, «Авангард» в гостях у «Спартака», «Динамо» сыграет с «Металлургом»

«Ак Барс» примет ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Барыс» сыграет с «Сибирью», «Спартак» – с «Авангардом», «Динамо» будет противостоять «Металлургу».

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