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Новости Тамбова

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Православные тамбовчане отмечают Крещение Господне

Православные тамбовчане отмечают Крещение Господне

Сегодня православные верующие отмечают Крещение (Богоявление) Господне. Этот праздник считается самым древним в христианстве наряду с Пасхой и связан с евангельским событием – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

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