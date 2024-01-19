Православные тамбовчане отмечают Крещение Господне

Сегодня православные верующие отмечают Крещение (Богоявление) Господне. Этот праздник считается самым древним в христианстве наряду с Пасхой и связан с евангельским событием – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
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