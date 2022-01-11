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Дядюн тренируется с «Факелом» на сборе в Турции

Бывший форвард «Рубина», «Динамо» и «Ростова» Владимир Дядюн может стать игроком «Факела». 33-летний футболист находится в расположении воронежского клуба на сборе в Турции, сообщает «Матч ТВ.

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