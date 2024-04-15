Первый с советских времен свой литограф появится в России в 2024 году.

В интервью заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака сайту «CNews» 9 апреля 2024 года был озвучен ряд фактов о текущем развитии импортозамещающих программ в микроэлектронике в нашей стране после 2022 года.
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