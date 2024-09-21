Стало известно, у кого в 2025 году начнут отнимать земельные участки

Неиспользуемые собственниками земельные участки в России с 1 марта 2025 года могут изъять. Об этом агентству «ФедералПресс» сообщила эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.
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