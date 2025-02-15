Цены на электричество взлетели: что ждет владельцев частных домов в России? Ирэн ОрлонскаяTelegram-канал Shot сообщает о резком увеличении цен на электричество для частных домов в ряде российских регионов.
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