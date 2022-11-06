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Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Партизан», «Цедевита-Олимпия» – ФМП

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча. «Мега» сыграет со «Студентски центаром», «Борац Чачак» примет «Партизан», «Цедевита-Олимпия» – ФМП.

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