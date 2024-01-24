Нужно ли заводить машину зимой

Зимний период представляет особые вызовы для владельцев автомобилей. Одним из главных вопросов, с которым сталкиваются многие автолюбители, является — следует ли заводить машину в холодную пору года? Некоторые автовладельцы утверждают, что это обязательная процедура, а другие считают, что она необходима только при определенных погодных условиях.