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Царьград

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Два ребёнка пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в Нижнем Новгороде

Два ребёнка пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в Нижнем Новгороде

ДТП с автобусом случилось накануне вечером в Сормовском районе Нижнего Новгорода.На ул. Свободы женщина-водитель за рулём автомобиля Mazda, поворачивая налево, не уступила дорогу встречному автобусу ПАЗ, ехавшему по 155-му маршруту.

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