Военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 550 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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