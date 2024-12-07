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Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 550 боевиков ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 550 боевиков ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 550 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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