В МИД РФ заявили, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит

Вопрос о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящий момент не рассматривается, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам Организации Виктор Васильев.
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