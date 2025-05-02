Bloomberg: Трамп запросит у конгресса рекордные $1,01 трлн на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у конгресса на национальную оборону рекордные $1,01 трлн на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, что на 13% больше, чем выделили на текущий год.
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