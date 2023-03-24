Военное обозрение

3 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    удачи !Глава ДНР: В Марь...
  • Алина Белова
    Надо же родиться  такой  мразью  ...Зеленский пожалов...
  • Константин Котельников
    Полагаю в нашем ГШ еще есть вменяемые генералы, наверняка ведётся разведка, и что бы там хахлявые ципсошники не распр...Военкоры назвали ...

Советник главы Офиса Зеленского признал сложность организации переговоров с председателем КНР

Советник главы Офиса Зеленского признал сложность организации переговоров с председателем КНР

Возможность телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином существует, но в настоящее время с организацией переговоров возникают определенные сложности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх