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Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"

Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"

Солист Maroon 5 Адам Ливайн прокомментировал слова модели Самнер Строу, которая накануне рассказала о том, что встречалась с ним на протяжении года.

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