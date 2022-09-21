Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"

Солист Maroon 5 Адам Ливайн прокомментировал слова модели Самнер Строу, которая накануне рассказала о том, что встречалась с ним на протяжении года.
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