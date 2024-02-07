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Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву

Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву

Визит американского журналиста Такера Карлсона в Россию, кажется, уже дает свои плоды. Поздно вечером стало известно, что сенат США не одобрил проект администрации Джо Байдена о комплексной помощи Украине и Израилю.

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