Визит американского журналиста Такера Карлсона в Россию, кажется, уже дает свои плоды. Поздно вечером стало известно, что сенат США не одобрил проект администрации Джо Байдена о комплексной помощи Украине и Израилю.
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