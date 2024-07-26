Reuters: FAA разрешило возобновить полёты Falcon 9 после сбоя в полёте

Флорида, США, 26 июля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов Америки (FAA) разрешило компании SpaceX возобновить полёты ракет-носителей Falcon 9, приостановленные после аварии 11 июля.
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