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«Атлетик» с 2 красными и удалением Вальверде обыграл «Хетафе» благодаря дублю Иньяки Уильямса с пасов брата Нико, Гринвуд не забил с пенальти в конце матча

Команды встречались в рамках 34-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано. На 58-й минуте матча прямую красную карточку за игру рукой получил защитник «Атлетика» Йерай Альварес.

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