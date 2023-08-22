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Политолог указал на цели Японии при участии в военных маневрах с США

Политолог указал на цели Японии при участии в военных маневрах с США

Военно-морские маневры США, Японии и Австралии начнутся 23 августа. При этом официально ни одна из стран-участниц о них пока не сообщала.

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AB
Anlrey Boracow
Всякая лягушка видит себя подводной лодкой, а японская лягушка не просто подводной лодкой, а атомной стратегической! Но как бы лягушка не думала о себе, она лягушкой и останется. Иного в Природе не существует. А еще есть расчеты &quot;величайшего миротворца&quot;, борца за &quot;свободу&quot; всего Мира покойного ныне академика Сахарова, как раз насчет Японии. Так вот по этим &quot;супер-гуманитарным&quot; расчетам для Японии много и не надо, даже бомбить ее не надо. Андрюха Сахаров просчитал размещение в 3-4 точках на удалении от Японских островов миль так в 30-35 размещение термоядерных зарядов, при чем не самых мощных. При попытке Японии залупиться на тогдашний СССР, ныне на РФ, эти заряды срабатывают и Япония остается только в памяти, в истории и на старых географических картах. При этом срабатывании т-м зарядов Курильские острова и Сахалин практически не пострадают. А японская лягушка пусть продолжает открывать хавало, квакать и считать себя АПЛ типа &quot;Огайо&quot;, это ее суверенное право.
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