ТАСС: солдаты ВСУ врут о насильной отправке на фронт, когда попадают в плен

Дмитрий Гурин

Ну понятное дело что врут для этого и существуют особисты или как и там сейчас называют. В 99-м такое же было, проезжаешь через поселок все отлично только выехал кто-то из местных начинает стрелять, заходишь обратно сразу: "это не мы это пришлые не наши с автоматами" и т.д и т.п. ...проходили уже. В подобных случаях потом поступали проще. Отработка в сектор выстрела КПВТ и пара РПО-А "Шмель".... и никаких разговоров.