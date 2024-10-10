Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ТАСС: солдаты ВСУ врут о насильной отправке на фронт, когда попадают в плен

ТАСС: солдаты ВСУ врут о насильной отправке на фронт, когда попадают в плен

Солдаты Вооруженных сил Украины, попадая в плен, часто врут, что не хотели отправляться на фронт. Об этом ТАСС заявил российский штурмовик с позывным "Терминатор".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Ну понятное дело что врут для этого и существуют особисты или как и там сейчас называют. В 99-м такое же было, проезжаешь через поселок все отлично только выехал кто-то из местных начинает стрелять, заходишь обратно сразу: &quot;это не мы это пришлые не наши с автоматами&quot; и т.д и т.п. ...проходили уже. В подобных случаях потом поступали проще. Отработка в сектор выстрела КПВТ и пара РПО-А &quot;Шмель&quot;.... и никаких разговоров.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх