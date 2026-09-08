Состояние здоровья Лерчек вызывает затруднения у врачей

Возлюбленный блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини сообщил, что врачи пока не могут установить точную причину ухудшения её состояния здоровья.
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