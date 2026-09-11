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Нижегородская правда

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Исполнилось 149 лет со дня рождения Феликса Дзержинского

Исполнилось 149 лет со дня рождения Феликса Дзержинского

11 сентября 1877 года родился Феликс Дзержинский — один из наиболее известных деятелей советской эпохи, основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

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