Невестка Орбакайте выставила лишнее напоказ — растеряла стыд и совесть в США

Жена Никиты Преснякова поразила откровенным фото. Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Алена Краснова Личный архив Старший сын Кристины Орбакайте на публике поддерживает образ безбашенного рокера, однако в личной жизни он довольно скромный и сдержанный мужчина.
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