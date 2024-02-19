Невестка Орбакайте выставила лишнее напоказ — растеряла стыд и совесть в США

Жена Никиты Преснякова поразила откровенным фото. Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Алена Краснова Личный архив Старший сын Кристины Орбакайте на публике поддерживает образ безбашенного рокера, однако в личной жизни он довольно скромный и сдержанный мужчина.