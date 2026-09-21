Собянин заявил о рекордной явке в Москве на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рекордную явку на выборах депутатов в Государственную думу продемонстрировали москвичи, сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии.
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