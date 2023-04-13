"Легенда жизни" и комитет по образованию проводят в школах Барнаула уроки по экологии

Для учащихся сделали мультфильм. Такой формат подачи материала более интересен и повышает вовлечённость в тему Школьники Барнаула стали участниками проекта "Экология водных ресурсов и здоровья человека", который проходит в рамках классных часов.
Для учащихся сделали мультфильм. Такой формат подачи материала более интересен и повышает вовлечённость в тему Школьники Барнаула стали участниками проекта "Экология водных ресурсов и здоровья человека", который проходит в рамках классных часов.
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