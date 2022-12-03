О задаче Набиуллиной «не вернуться в СССР»

Сторонник Платошкина Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, заявила, что в условиях 2022 года главная задача финансово-экономического блока правительства России — не вернуться в СССР.
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