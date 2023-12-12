Newsweek: сын Джо Байдена Хантер заплатил $10 тысяч за членство в секс-клубе

Сын президента США Хантер Байден потратил 872 тысячи долларов на секс-услуги, наркотики и порно. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на судебные документы по иску об уклонении Байдена-младшего от уплаты налогов.
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