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Несекретные материалы

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«Резерв исчерпан»: в Киеве заявили о серьёзном дефиците локомотивов

«Резерв исчерпан»: в Киеве заявили о серьёзном дефиците локомотивов

Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов. Об этом со ссылкой на министра агрополитики киевского режима Тараса Высоцкого пишет британская газета The Financial Times.

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