Великолепная «семерка»: мощная, экономичная – и уже в России!

Дежавю! Когда в 2001 году я увидел странную «семерку» BMW авторства Криса Бэнгла, в голове мелькнула та же мысль: не может быть! Машину с таким «лицом» и со странным джойстиком вместо рядов кнопок явно ждет провал! Но , на удивление, продавалась лучше, чем Мерседес S‑класса.