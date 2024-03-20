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За рулем

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Великолепная «семерка»: мощная, экономичная – и уже в России!

Великолепная «семерка»: мощная, экономичная – и уже в России!

Дежавю! Когда в 2001 году я увидел странную «семерку» BMW авторства Криса Бэнгла, в голове мелькнула та же мысль: не может быть! Машину с таким «лицом» и со странным джойстиком вместо рядов кнопок явно ждет провал! Но , на удивление, продавалась лучше, чем Мерседес S‑класса.

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