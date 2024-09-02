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Вечерний Новосибирск

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Спецавтомобили получили 22 пострадавших на производстве новосибирца

Спецавтомобили получили 22 пострадавших на производстве новосибирца

Право на машину в спецкомплектации имеют граждане, получившие производственную травму, при наличии медицинских показаний, которые определяет учреждение медико-социальной экспертизы, сообщают в Новосибирском отделении СФР.

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