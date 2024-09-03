НОВИКОМ поддержит модернизацию производства силикатного кирпича

Фото: НОВИКОМ Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию Ковровскому заводу силикатного кирпича (КЗСК) в обеспечение целевого займа Фонда развития промышленности Владимирской области.
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