В Смоленской области следователи завели дело о реабилитации нацизма

В Смоленской области сотрудники Следственного комитета России завели уголовное дело против местного жителя, который в своих соцсетях выложил видео с ложью о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.
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